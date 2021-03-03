«Боруссия» Д может купить форварда «Севильи» на замену Холанду

Дортмундская «Боруссия» интересуется нападающим «Севильи» Юссефом Эн-Несири, сообщает Eurosport.

Немецкий клуб может купить Эн-Несири в случае продажи нападающего Эрлинга Холанда, которым активно интересуются европейские топ-клубы.

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович готов следующим летом выделить на трансферы сумму в размере € 300 млн. По информации источника, главная цель для владельца «Челси» — победа в Лиге чемпионов в ближайшее время, и для этого он готов вложить в трансферы € 300 млн, несмотря на масштабную трансферную кампанию перед стартом текущего сезона. Одна из главных трансферных целей «Челси» — 20-летний форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, которого лондонцы готовы заполучить любой ценой.



Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Холанд запросил у «Боруссии» новый контракт на сумму в € 90 млн.