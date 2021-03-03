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Давид Алаба ведёт переговоры с клубами английской Премьер-лиги

Давид Алаба ведёт переговоры с клубами английской Премьер-лиги
Футбол / Англия 0

Защитник «Баварии» Давид Алаба ведёт переговоры с клубами английской Премьер-лиги, сообщает Bild.

По информации источника, 28-летний австрийский футболист ищет подходящий вариант для продолжения карьеры, так как предложение мадридского «Реала» оказалось слишком низким. Ранее сообщалось, что Алаба ведёт переговоры с «Пари Сен-Жермен».

Напомним, действующий контракт Давида Алабы с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне защитник в 22 матчах немецкой Бундеслиги забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ранее австриец несколько раз отвергал предложение «Баварии» по новому контракту, после чего в клубе заявили, что не будут предпринимать новые попытки продлить договор с игроком.

Источник: Алаба провёл переговоры с «ПСЖ»
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