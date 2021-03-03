Нурмагомедов рассказал, как голосовое сообщение от Ибрагимовича мотивировало его на бой

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал об общении с форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем.

«У меня со Златаном очень серьёзное общение было всегда. Общаемся после матчей, после боёв. Даже могу включить мотивирующее голосовое сообщение, которое Златан мне скинул до последнего боя», — сказал Хабиб в видео, опубликованном на YouTube-канале «КраСава». Нурмагомедов назвал это сообщение одной из самых мотивирующих вещей, которые слышал в жизни.

«Брат, как ты, всё хорошо? Я очень устал после игры, но опыт помогает мне, и я очень много работаю. Люди не видят, как я работаю, они наблюдают только за моей игрой и удивляются, что у меня всё под контролем. Я верю в тяжёлый труд и в то, что он приносит плоды. Всё в твоей голове, всё идёт оттуда. Если ты чувствуешь себя молодым, ты молод, если упорно тренируешься, то ты упорно тренируешься. Если знаешь, что ты лучше остальных — так и есть. Тогда ты просто должен доказать это.

Когда ты номер один, люди могут говорить о тебе плохо и задевать тебя, это всегда одно и то же… Но мы снова, и снова, и снова доказываем, кто мы есть. Ничего не приходит просто так, плоды даёт только упорная работа. Так и у тебя — ты всех крушишь не потому, что это дано тебе свыше, а потому что упорно трудишься. Потому что ты — это ты», — сказал Ибрагимович в голосовом сообщении.

В последнем бою, который состоялся 24 октября, Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи.