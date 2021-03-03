Жамалетдинов: поставил себе цель забить 3-4 гола до конца сезона

Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов после матча с «Уралом» (3:0) рассказал о своей цели на остаток сезона.

«Цель до конца сезона? Хотелось бы ещё забить гола 3-4 в чемпионате, пять это вообще будет здорово. Но 3-4 я уже поставил себе цель забить. Там уже как получится. Хочется каждую игру забивать, я нападающий, от меня требуются голы», — сказал Жамалетдинов в интервью пресс-службе «Уфы».

«Уфа» одержала победу в матче 1/8 финала Кубка России с «Уралом». Встреча прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась со счётом 3:0. Хозяева вышли вперёд в начале второго тайма, на 50-й минуте. Автором гола стал нападающий Тимур Жамалетдинов. Подопечным Рашида Рахимова удалось быстро закрепить успех. Сначала на 62-й минуте форвард Комнен Андрич реализовал пенальти, а спустя всего 5 минут Жамалетдинов оформил дубль и довёл счёт до разгромного.