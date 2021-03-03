Люк Шоу признан болельщиками лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в феврале

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу по итогам февраля стал лучшим футболистом «красных дьяволов» по версии болельщиков.



Как сообщает официальный сайт «МЮ», 25-летний защитник победил в опросе болельщиков в официальном приложении клуба, опередив других номинантов — полузащитников Дэниела Джеймса, Бруну Фернандеша и Скотта Мактоминая. Шоу в феврале провёл шесть матчей и отдал четыре голевые передачи во всех турнирах. Люк Шоу получил подобный приз впервые с марта 2019 года.



Всего в нынешнем сезоне англичанин провёл 22 матча в АПЛ, отдав пять результативных передач.



«Манчестер Юнайтед» набрал в 26 матчах 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» (65) на 15 очков. У подопечных Уле-Гуннара Сульшера один матч в запасе.

Шоу: «МЮ» должен побеждать в таких матчах, если хочет участвовать в чемпионской гонке