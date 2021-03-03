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Артета: нельзя сравнивать «Арсенал» и «Манчестер Сити». Работа Гвардиолы феноменальна

Артета: нельзя сравнивать «Арсенал» и «Манчестер Сити». Работа Гвардиолы феноменальна
Футбол / Англия 0
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о работе Хосепа Гвардиолы на посту наставника «Манчестер Сити».

«Нам нельзя сравнивать «Арсенал» и «Манчестер Сити». То, что «горожане» делают при Гвардиоле — феноменально. И это можно сказать не только об этом сезоне, а о всей работе Хосепа с момента появления в «Ман Сити». Я наслаждением смотрю за тем, как в «Сити» поддерживается невероятный уровень работоспособности, голод до побед и качество показываемой игры.

Нам нужно быть благодарными за возможность наслаждаться подобным в АПЛ. Дело даже не в том, как «Манчестер Сити» играет. Дело в их характере, настрое, голоде, в том, как игроки мирового уровня носятся за мячом. Это удивительно. Хосеп добивался этого в каждой команде, и за игрой его «Сити» просто приятно наблюдать», – приводит слова Артеты BBC.

Микель Артета с июля 2016 по декабрь 2019 года был ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». За это время «горожане» дважды становились победителями АПЛ.

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