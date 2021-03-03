Глупая ошибка футболиста «Лестера» позволила «Бёрнли» открыть счёт уже на 4-й минуте матча

В Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» проходит матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Лестер Сити». Идёт 27-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.
На четвёртой минуте матча полузащитник «Лестера» Хамза Чодури отдал слабую и неточную передачу назад, нападающий бордовых Матей Выдра перехватил мяч и убежал один на один со Шмейхелем, после чего уверенно пробил под перекладину.
Это первый гол 28-летнего чеха в нынешнем сезоне АПЛ. Таким образом, завершилась безголевая серия Выдры, продлившаяся 1212 минут игрового времени.
Фотографию можно увидеть на странице Opta Joe в "Твиттере".
«Лестер» набрал в 26 матчах 49 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (28) — на 15-м месте.
Матч первого круга «Лестер Сити» — «Бёрнли» состоялся 20 сентября и завершился победой хозяев со счётом 4:2.
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