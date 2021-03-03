«Зенит» продлил контракты с Кравцовым и Сандрачуком

Петербургский «Зенит» подписал новые соглашения с полузащитником Кириллом Кравцовым и защитником Александром Сандрачуком.
«3 марта воспитанники «Газпром»-Академии 2002 года рождения подписали новые долгосрочные договоры с сине-бело-голубыми. «Зенит» желает удачи и дальнейшего прогресса Кириллу и Александру в составе сине-бело-голубых!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Кирилл Кравцов — воспитанник сине-бело-голубых. За молодёжную команду «Зенита» дебютировал 20 июля 2019 года в игре против «Сочи»-м (1:0). В сезоне-2019/2020 Кирилл провел за молодёжку 14 матчей и забил три мяча. Нынешний сезон Кравцов начал в «Зените-2», сыграв в 12 матчах ПФЛ и забив один мяч.
Александр Сандрачук — воспитанник сине-бело-голубых. Чемпион России, обладатель Кубков Санкт-Петербурга и чемпион города в составах команд «Зенита». В 2019-м дебютировал за «Зенит»-м. В текущем сезоне провёл за команду Константина Зырянова 12 матчей, а также одну игру за «Зенит-2».
- 3 марта 2021
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