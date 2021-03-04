«Барселона» установила историческое достижение в Кубке Испании

Завершился ответный полуфинальный матч Кубка Испании, в котором «Барселона» встречалась с «Севильей». Матч прошёл в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:0. В первом матче «Севилья» обыграла «Барселону» со счётом 2:0.

Как сообщается в «твиттере» MisterChip, «Барселона» стала первой командой за 119-летнюю историю Кубка Испании, которой удалось дойти до финала в десятый раз за тринадцать сезонов.

В финальном матче подопечные Рональда Кумана встретятся с победителем пары «Леванте» — «Атлетик».

Действующим обладателем Кубка является «Валенсия», обыгравшая 25 мая 2019 года в финале «Барселону» со счётом 2:1 на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Розыгрыш Кубка Испании сезона-2019/2020 до сих пор не выявлен из-за коронавируса.