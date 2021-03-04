«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном матче Кубка Испании и вышла в финал

Завершился ответный полуфинальный матч Кубка Испании, в котором «Барселона» встречалась с «Севильей». Матч прошёл в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:0.

Основное время матча завершилось со счётом 2:0. Усман Дембеле открыл счёт на 12-й минуте. На 73-й минуте полузащитник «Севильи» Лукас Окампос не реализовал пенальти. Под самый занавес матча арбитр удалил игрока «Севильи» Фернандо. Уже в компенсированное к основному времени матча Жерар Пике удвоил преимущество своего клуба и перевёл матч в овертайм. В первом дополнительном тайме Мартин Брайтвайт забил третий мяч в ворота «Севильи», поставив окончательную точку в этой встрече.

Напомним, в первом матче «Севилья» обыграла «Барселону» со счётом 2:0.

Таким образом, «Барселона» вышла в финал Кубка Испании, а «Севилья» завершила участие в турнире. В финальном матче подопечные Рональда Кумана встретятся с победителем пары «Леванте» — «Атлетик».

Действующим обладателем Кубка является «Валенсия», обыгравшая 25 мая 2019 года в финале «Барселону» со счётом 2:1 на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Розыгрыш Кубка Испании сезона-2019/2020 до сих пор не выявлен из-за коронавируса.