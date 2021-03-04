Тухель: со следующего сезона «Челси» точно будет бороться за все титулы во всех турнирах

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о задачах клуба на следующий сезон.



«Иногда бывает полезно оценить реальность и хотеть сократить разрыв как можно скорее. Сможем ли мы сократить разрыв с «Манчестер Сити» в этом сезоне? Нет, не сократим, это невозможно. Но в следующем сезоне все начнут с нуля. У «Манчестер Сити» были проблемы в этом сезоне, но никто не воспользовался этим. В спорте можно быстро стать лучше и начать расти, если ты поймал момент.



Мы хотим сделать это возможным. Есть тонкая грань между наблюдением за реальностью и её принятием, признанием того, что путь будет долгим, но всё же нельзя позволять этому быть оправданием. Сейчас «Челси» борется за топ-4, что было серьёзной задачей, когда мы только начали. Со следующего сезона мы точно будем бороться за все титулы во всех турнирах», — цитирует Тухеля ESPN.

Тухель: Клопп — гений. Он превращает любую команду в единое целое