В «Спартаке» рассказали о переживаниях по поводу продления контракта с Георгием Джикией

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов высказался о ситуации с контрактом капитана команды защитника Георгия Джикии.
«Всё нормально, всё под контролем. Трансферный план на лето уже обсуждался и был принят. Все спорные вопросы — у Жиго тоже год контракта, например, — мы понимаем. Решения приняты. Дальше будем действовать в своем ключе, а вы следите за новостями — всё будет нормально. Нет ли у нас переживаний по поводу продления контракта с Джикией? Конечно, есть. Всё проговорено именно с руководством, но ещё не с игроком. Понятно, что мы хотим подешевле, а он подороже. Это естественно», — сказал Попов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Григорию Телингатеру.
«Год контракта останется летом. Сейчас — больше. А как вы думаете, к летнему трансферному окну мы должны готовиться летом или весной? Летом должен быть результат, а решения и движения — до этого», — добавил управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков.
Полное интервью с руководителями «Спартака» читайте на «Чемпионате».
- 4 марта 2021
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