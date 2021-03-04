Спортдиректор «Спартака»: «Ростов» просил за Норманна € 18 млн. Купить его было нереально

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов высказался о покупке полузащитника Йоррита Хендрикса у ПСВ и несостоявшемся переходе хавбека «Ростова» Матиаса Норманна.



«Спартак» отходит от практики брать игроков, которых ему предлагают агенты. Хендрикса мы знали: умеет двигать мяч, хорошая позиционная игра и видение поля — необходимые команде качества. Такого игрока у нас не было. У него заканчивался контракт — это позволило нам взять и его, и освободить бюджет под игрока в атаку — Промеса. Мы не думали о перепродаже Хендрикса. Ему исполнилось 26 лет — самый нужный возраст. Если бы мы покупали его за 10 млн евро, то этот вопрос мог бы стоять. Но мы взяли его за 0,5 млн евро, так что этот вопрос вообще не должен подниматься.



Насколько реально было взять Норманна? С учётом его цены в 18 млн евро, которые просил «Ростов», нереально вообще. У нас был бюджет на одного игрока. Учитывая, что Хендрикса взяли за символическую сумму, появилась возможность взять Промеса», — сказал Попов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Григорию Телингатеру.

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