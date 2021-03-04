Маркизио может стать кандидатом в мэры Турина

Бывший полузащитник «Ювентуса», «Зенита» и сборной Италии Клаудио Маркизио может стать кандидатом на пост мэра Турина, сообщает La Stampa.
Возможность выдвижения экс-футболиста как своего кандидата рассматривает Демократическая партия. Ранее Маркизио уже говорил, что «сразу ответит согласием, если позовут заниматься политикой в Пьемонте или Турине». По информации журналистов, Маркизио готов рассмотреть данное предложение. Ожидается, что выборы пройдут в октябре.
Клаудио Маркизио выступал в составе основной команды «Ювентуса» с 2006 по 2018 год, после чего перешёл в петербургский «Зенит». В составе туринского клуба хавбек — семикратный чемпион Италии (сезон-2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), обладатель Кубка Италии (сезон-2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018).
- 4 марта 2021
-
19:22
-
19:18
-
19:06
-
18:51
-
18:42
-
18:26
-
18:20
-
18:14
-
18:04
-
18:00
-
17:56
-
17:40
-
17:39
-
17:34
-
17:22
-
17:20
-
17:20
-
17:00
-
16:48
-
16:43
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:03
-
16:00
-
15:54
-
15:47
-
15:35
-
15:33
-
15:25
-
15:20
-
15:17
-
15:03
-
14:59
-
14:58