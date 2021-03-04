Клопп: футбол — это про результат. Если «Ливерпуль» не побеждает — неважно, что я говорю

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о важности результата в футболе.

«Мы прибавили во многих мелочах в сравнении с прошлым сезоном. Проблема в том, что если такие мелочи не ведут к результатам — люди не хотят о них слышать.

Если мы побеждаем 15 или 20 игр подряд, люди слушают меня и говорят: «Боже, какие гениальные вещи он говорит». Когда мы не побеждаем, я говорю те же слова, а люди реагируют так: «Да, да, да, только выиграй в следующем матче», — передает слова Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» в 26 играх английской Премьер-лиги набрал 43 очка и идёт на 6-м месте. Следующий матч мерсисайдцев состоится против «Челси» сегодня, 4 марта, на стадионе «Энфилд». Начало встречи — в 23:15 мск.