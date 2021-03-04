Йиранек — о Тедеско: возможно, надо менять его, если у «Спартака» уже есть другой вариант

Бывший футболист московского «Спартака» Мартин Йиранек поделился мнением о текущей ситуации в клубе.

«Понятно, что команда находится в подвешенном состоянии, но все профессионалы и понимают, что на данный момент именно Доменико является главным. И я не думаю, что на игру влияет расставание с тренером.

Впрочем, если у «Спартака» уже есть какой-то вариант, тогда, возможно, и надо делать замену, если случится еще одно поражение. Но я уверен, что следующий матч они обязательно выиграют и все будет нормально», — передает слова Мартина «Рейтинг букмекеров».

«Спартак», набрав 35 очков в 20 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре красно-белые дома встретятся с «Краснодаром». Матч состоится 7 марта в 19:00 мск.