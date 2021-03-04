Бензема — о Роналду: один из лучших игроков в мире. Я был счастлив играть с ним

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился воспоминаниями об игре с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Я был счастлив играть с Криштиану. Единственное, что я должен отметить — с его уходом я начал исполнять другую роль в команде. Он забивал по 50-60 голов за год, поэтому я должен был адаптироваться к этому.

Роналду — один из лучших игроков в мире», — передает слова Бензема AS.

Карим Бензема и Криштиану Роналду перешли в «Реал» в 2009 году. Вместе за 9 сезонов нападающие завоевали 15 трофеев, среди которых — 4 кубка Лиги чемпионов.

В сезоне-2020/2021 Бензема принял участие в 21 матче испанского чемпионата, в которых забил 12 голов. В Лиге чемпионов француз провел 5 матчей и забил 4 гола.