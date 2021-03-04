Гвардиола — о финалах ЛЧ с «МЮ»: говорил Месси: «Атакуй дальнюю штангу — зону Фердинанда»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в интервью Рио Фердинанду вспомнил финалы Лиги чемпионов сезона-2008/2009 и 2010/2011, когда «Барселона» под его руководством оба раза обыгрывала «Манчестер Юнайтед».
Фердинанд: Я не могу не упомянуть финалы в Риме и на «Уэмбли». Ты осознаешь, что то, что ты сделал тогда, оставило шрам у нас на всю оставшуюся жизнь?
Гвардиола: Я тогда говорил Лео Месси: «Атакуй дальнюю штангу, там, где играет Рио Фердинанд, открывайся именно там. Ха-ха. На самом деле нам повезло. В Риме в первые 15 минут мы могли проигрывать 0:2. Помню, как Криштиану Роналду мог забить со штрафного удара.
Фердинанд: Жерар Пике вынес мяч с линии ворот.
Гвардиола: Да-да. Для меня было честью сыграть с «Манчестер Юнайтед» в тех финалах. Мы выиграли, поэтому, естественно, это очень приятные воспоминания для меня.
Финала Лиги чемпионов сезона-2008/2009 проходил на „Стадио Олимпико“ в Риме и завершился победой «Барселоны» со счетом 2:0. В сезоне-2010/2011 финальный матч главного клубного турнира Европы проходил в Лондоне на „Уэмбли“ – встреча завершилась победой каталонцев со счётом 3:1.
- 4 марта 2021
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