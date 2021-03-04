Источник: Дибала пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту», сообщает Tuttosport.
Дибала получил травму колена 10 января в матче 17-го тура итальянской Серии А с «Сассуоло». 27-летний аргентинец покинул поле в первом тайме. По данным газеты, Пауло может отправиться в Австрию к известному врачу Кристиану Финку, который ранее оперировал футболистов «Баварии» Люку Эрнандеса, Корентина Толиссо и Лероя Зане. Ранее главный тренер туринцев Андреа Пирло говорил, что Дибале не потребуется операция. Также сообщалось, что аргентинец прилетал в Барселону на консультацию к хирургу Рамону Кугату.
В сезоне-2020/2021 Пауло Дибала провёл в составе «Ювентуса» 16 матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи.
- 4 марта 2021
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