Армянский полузащитник Аршак Корян продлил контракт с «Химками»

Армянский полузащитник «Химок» Аршак Корян подписал новый долгосрочный контракт с клубом, информирует официальный сайт красно-чёрных.

Прошлое соглашение Коряна с «Химками» было рассчитано до лета 2021 года.

«Очень рад подписать новое соглашение с «Химками» и хочу дальше приносить пользу клубу. Для меня все началось с дальнего выезда во Владивосток, когда я полетел на первый матч сезона Футбольной Национальной Лиги, ещё не зная, успеют ли меня заявить до стартового свистка. А сейчас — играю с «Химками» в Премьер-Лиге. Думаю, тогда в 2018-м я сделал правильный выбор. Здесь мне всё очень нравится, у нас сплочённая команда. Большинство ребят остались со времён ФНЛ. Добавились и новые футболисты, которые здорово вписались в коллектив. Мы, как одна большая семья, и во многом из-за этого у нас получается добиваться результата!» — цитирует слова Коряна пресс-служба «Химок».

Аршак пополнил состав «Химок» летом 2018 года. С тех пор за команду он провёл 79 матчей.