Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Мы играли на кураже». Тухель – о победе «Челси» над «Ливерпулем»

«Мы играли на кураже». Тухель – о победе «Челси» над «Ливерпулем»
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал результат выездной игры 29-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем», которая завершилась победой его подопечных со счётом 1:0.

«Челси» играл на кураже. У наших футболистов было отличное владение мячом, однако в то же время, когда того требовала ситуация, мы смогли и перетерпеть, при этом, не теряя настроя и концентрации. Мы показали отличную игру, которая стала следствием заслуженной победы.

Это была очень хорошая командная игра. Радует, что игроки дают ответы на поставленные им вопросы. Все были очень смелыми и настойчивыми в атаке. Это игра, что называется за 6 очков, но, тем не менее, гонка продолжается, впереди ещё 11 игр. Мы идём шаг за шагом. На отдых и празднования уже нет времени», — цитирует Тухеля Goal.

«Челси» обыграл «Ливерпуль», нанеся мерсисайдцам пятое домашнее поражение подряд
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021