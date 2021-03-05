«Мы играли на кураже». Тухель – о победе «Челси» над «Ливерпулем»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал результат выездной игры 29-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем», которая завершилась победой его подопечных со счётом 1:0.
«Челси» играл на кураже. У наших футболистов было отличное владение мячом, однако в то же время, когда того требовала ситуация, мы смогли и перетерпеть, при этом, не теряя настроя и концентрации. Мы показали отличную игру, которая стала следствием заслуженной победы.
Это была очень хорошая командная игра. Радует, что игроки дают ответы на поставленные им вопросы. Все были очень смелыми и настойчивыми в атаке. Это игра, что называется за 6 очков, но, тем не менее, гонка продолжается, впереди ещё 11 игр. Мы идём шаг за шагом. На отдых и празднования уже нет времени», — цитирует Тухеля Goal.
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