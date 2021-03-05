Гол Маунта и 5-е домашнее поражение мерсисайдцев в видеообзоре матча «Ливерпуль» – «Челси»

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» в центральном матче 29-го тура АПЛ мерсисайдцы уступили «Челси» со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 42-й минуте матча. Н'Голо Канте исполнил длинную передачу со своей половины поля к чужой штрафной на Мэйсона Маунта. Мэйсон легко ушёл от Фабиньо, сместился с левого фланга в центр и неотразимо пробил в дальний угол ворот.

Мерсисайдцы потерпели пятое домашнее поражение подряд. Ранее подопечные Юргена Клоппа поочерёдно уступили «Бёрнли» (0:1), «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4) и «Эвертону» (0:2).

«Ливерпуль» в 27 матчах набрал 43 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Челси» (47) — на 4-м месте.