Гол Маунта и 5-е домашнее поражение мерсисайдцев в видеообзоре матча «Ливерпуль» – «Челси»
В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» в центральном матче 29-го тура АПЛ мерсисайдцы уступили «Челси» со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 42-й минуте матча. Н'Голо Канте исполнил длинную передачу со своей половины поля к чужой штрафной на Мэйсона Маунта. Мэйсон легко ушёл от Фабиньо, сместился с левого фланга в центр и неотразимо пробил в дальний угол ворот.
Мерсисайдцы потерпели пятое домашнее поражение подряд. Ранее подопечные Юргена Клоппа поочерёдно уступили «Бёрнли» (0:1), «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4) и «Эвертону» (0:2).
«Ливерпуль» в 27 матчах набрал 43 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Челси» (47) — на 4-м месте.
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