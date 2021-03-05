«Милан» нацелился на Лукаса Васкеса, который не может договориться с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес может продолжить карьеру в итальянской Серии А.



Напомним, 29-летний футболист уже долгое время не может договориться со «сливочными» о продлении контракта, истекающего летом 2022 года. Сообщалось, что Лукас хочет заключить соглашение на четыре сезона с повышением оклада на 15 процентов, в то время как в «Королевском клубе» готовы предложить трёхлетний договор с 10-процентным снижение зарплаты.



По информации Milan News, в услугах Васкеса заинтересован «Милан». Клуб долгое время следит за испанцем и хочет усилить позицию правого вингера. Отмечается, что на сделку могут повлиять хорошие отношения технического директора «россонери» Паоло Мальдини с руководством «Реала».



Васкес выступает за главную команду «Реала» с 2015 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 19 матчах испанской Примеры, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Стали известны подробности разногласий между «Реалом» и Лукасом Васкесом