«Милан» нацелился на Лукаса Васкеса, который не может договориться с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес может продолжить карьеру в итальянской Серии А.
Напомним, 29-летний футболист уже долгое время не может договориться со «сливочными» о продлении контракта, истекающего летом 2022 года. Сообщалось, что Лукас хочет заключить соглашение на четыре сезона с повышением оклада на 15 процентов, в то время как в «Королевском клубе» готовы предложить трёхлетний договор с 10-процентным снижение зарплаты.
По информации Milan News, в услугах Васкеса заинтересован «Милан». Клуб долгое время следит за испанцем и хочет усилить позицию правого вингера. Отмечается, что на сделку могут повлиять хорошие отношения технического директора «россонери» Паоло Мальдини с руководством «Реала».
Васкес выступает за главную команду «Реала» с 2015 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 19 матчах испанской Примеры, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
- 5 марта 2021
-
13:38
-
13:33
-
13:17
-
13:16
-
13:10
-
13:06
-
12:49
-
12:39
-
12:34
-
12:29
-
12:20
-
12:01
-
12:01
-
11:58
-
11:40
-
11:38
-
11:15
-
11:14
-
11:02
-
10:50
-
10:41
-
10:35
-
10:26
-
10:21
-
09:58
-
09:30
-
09:29
-
09:18
-
08:31
-
08:14
-
08:03
-
07:52
-
05:16
-
04:08
-
02:52