Широков: а что Сёмин дал «Локомотиву»? Клуб при нём как-то вперёд шагнул? Конечно, нет

Бывший футболист сборной России Роман Широков выразил мнение, что «Локомотив» не прогрессировал при бывшем главном тренере Юрии Сёмине.
«А что Сёмин дал «Локомотиву»? «Локомотив» при нём как-то вперёд шагнул? Конечно, нет. Титул взяли только из-за того, что слабые конкуренты были. Команда должна постоянно двигаться вперёд. Кого он воспитал? Не рассказывайте сказки про Миранчука — он играл до него. И Алексей говорил, что только сейчас начал нормально тренироваться, понял, что это такое. Не надо рассказывать, что Алексей Миранчук — воспитанник Юрия Палыча. Баринов — тоже, он был в системе. Как много Баринов при нём играл? Последний год. Но почему раньше не играл?
А Денисов говорил за год до того, как Баринов начал играть: поставьте его ко мне, и он будет топ, я всё равно через год уйду. Но почему не поставили? Сейчас мне очень нравится Мухин — очень хороший парень. На месте не стоит, в движении постоянно, вступает в единоборство. Он, Баринов, Куликов — будущее клуба», — цитирует Широкова «РБ-Спорт».
- 5 марта 2021
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