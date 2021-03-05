Сёмин: ноль внимания к тому, что говорит Широков. Совершенно не интересен этот человек

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слова экс-игрока сборной России Романа Широкова. Тот высказал мнение, что железнодорожники не прогрессировали при наставнике.
«У меня ноль внимания к тому, что говорит Широков. Не хочу ему никак отвечать, зачем мне это? Мне совершенно не интересен этот человек и его мнение, вот и всё. Его слова я не читал и читать не буду даже. Не важно, что и почему он говорит», — цитирует Сёмина Sport24.
Специалист тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры специалист работал также в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.
Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и трижды — Суперкубок России.
- 5 марта 2021
-
15:04
-
14:51
-
14:43
-
14:33
-
14:26
-
14:16
-
14:11
-
14:08
-
13:58
-
13:54
-
13:45
-
13:38
-
13:33
-
13:17
-
13:16
-
13:10
-
13:06
-
12:49
-
12:39
-
12:34
-
12:29
-
12:20
-
12:01
-
12:01
-
11:58
-
11:40
-
11:38
-
11:15
-
11:14
-
11:02
-
10:50
-
10:41
-
10:35
-
10:26
-
10:21