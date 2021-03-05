Сёмин: ноль внимания к тому, что говорит Широков. Совершенно не интересен этот человек

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слова экс-игрока сборной России Романа Широкова. Тот высказал мнение, что железнодорожники не прогрессировали при наставнике.



«У меня ноль внимания к тому, что говорит Широков. Не хочу ему никак отвечать, зачем мне это? Мне совершенно не интересен этот человек и его мнение, вот и всё. Его слова я не читал и читать не буду даже. Не важно, что и почему он говорит», — цитирует Сёмина Sport24.



Специалист тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры специалист работал также в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.



Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и трижды — Суперкубок России.

Широков: а что Сёмин дал «Локомотиву»? Клуб при нём как-то вперёд шагнул? Конечно, нет