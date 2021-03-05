Семак: у «Рубина» не сыграют Шатов и Абильгор? У них свои потери, у «Зенита» — свои

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о «Рубине», с которым команде предстоит сыграть в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Это команда, которая играет хорошо, агрессивно, они очень неплохи в быстрых атаках. Конечно, их лидером в атакующих действиях на данный момент является Хвича Кварацхелия. Он очень здорово смотрится, и очень много остроты идёт как раз от него. И от Макарова с Бакаевым, которые играют на фланге. Плюс Деспотович, который очень много забивает в этом чемпионате. Это то, что касается их ударной, атакующей мощи. Что касается обороны, в этой линии собраны футболисты, которые уже поиграли и являются достаточно крепкими даже по европейским меркам.



У «Рубина» не сыграют Шатов и Абильгор? У нас свои потери, у них — свои. Этот чемпионат не позволяет играть в оптимальном состоянии, а если и позволяет, то это бывает очень-очень редко. Каждому тренеру приходится перед каждой игрой что-то менять», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».



Матч «Рубин» — «Зенит» пройдёт 8 марта на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Сергей Семак объяснил, почему «Зенит» готовился к матчу в России, в отличие от «Рубина»