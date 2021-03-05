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Сергей Семак объяснил, почему «Зенит» готовился к матчу в России, в отличие от «Рубина»

Сергей Семак объяснил, почему «Зенит» готовился к матчу в России, в отличие от «Рубина»
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему команда не стала готовиться к матчу с «Рубином» за границей. Казанцы, в отличие от сине-бело-голубых, улетели в Турцию.

«Неделя между играми получилась достаточно длинной и с необычными изменениями в плане тренировочных занятий, но в целом подготовка проходит в привычных условиях суровой зимы. Уже весна, но в том, что касается качества полей, ситуация лучше не становится. Думаю, с такой историей всем командам нужно будет работать в ближайшее время.

Мыслей повторить манёвр «Рубина» не было. Нам нужно играть и тренироваться в одних и тех же условиях, а летать каждую неделю достаточно непросто, поэтому мы приняли решение тренироваться дома», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Зенит» пройдёт 8 марта на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 16:30 мск.

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