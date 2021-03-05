Стали известны претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в феврале
Объявлены имена претендентов на приз лучшему игроку февраля в английской Премьер-лиге. Список номинантов на награду пресс-служба АПЛ опубликовала на официальном сайте лиги.
Так, за звание лучшего игрока месяца поборются:
- Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 4 гола, 3 результативные передачи;
- Илкай Гюндоган («Манчестер Сити») — 4 гола, 1 результативная передача;
- Жоау Канселу («Манчестер Сити») — 2 матча команды без пропущенных голов;
- Харви Льюис Барнс («Лестер Сити») — 2 гола, 1 результативная передача;
- Йоаким Андерсен («Фулхэм») — 1 результативная передача, 4 матча команды без пропущенных голов;
- Джесси Лингард («Вест Хэм Юнайтед») — 3 гола, 1 результативная передача;
- Рубен Невеш («Вулверхэмптон») — 3 гола, 1 результативная передача;
- Рафинья («Лидс Юнайтед») — 2 гола, 1 результативная передача.
В голосовании участвуют болельщики, капитаны всех клубов АПЛ и экспертная группа. Результаты будут объявлены на следующей неделе.
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