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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в феврале

Объявлены имена претендентов на приз лучшему игроку февраля в английской Премьер-лиге. Список номинантов на награду пресс-служба АПЛ опубликовала на официальном сайте лиги.

Так, за звание лучшего игрока месяца поборются:

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 4 гола, 3 результативные передачи;

Илкай Гюндоган («Манчестер Сити») — 4 гола, 1 результативная передача;

Жоау Канселу («Манчестер Сити») — 2 матча команды без пропущенных голов;

Харви Льюис Барнс («Лестер Сити») — 2 гола, 1 результативная передача;

Йоаким Андерсен («Фулхэм») — 1 результативная передача, 4 матча команды без пропущенных голов;

Джесси Лингард («Вест Хэм Юнайтед») — 3 гола, 1 результативная передача;

Рубен Невеш («Вулверхэмптон») — 3 гола, 1 результативная передача;

Рафинья («Лидс Юнайтед») — 2 гола, 1 результативная передача.

В голосовании участвуют болельщики, капитаны всех клубов АПЛ и экспертная группа. Результаты будут объявлены на следующей неделе.