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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в феврале

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в феврале
Футбол / Англия 0
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Объявлены имена претендентов на приз лучшему игроку февраля в английской Премьер-лиге. Список номинантов на награду пресс-служба АПЛ опубликовала на официальном сайте лиги.

Так, за звание лучшего игрока месяца поборются:

  • Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 4 гола, 3 результативные передачи;
  • Илкай Гюндоган («Манчестер Сити») — 4 гола, 1 результативная передача;
  • Жоау Канселу («Манчестер Сити») — 2 матча команды без пропущенных голов;
  • Харви Льюис Барнс («Лестер Сити») — 2 гола, 1 результативная передача;
  • Йоаким Андерсен («Фулхэм») — 1 результативная передача, 4 матча команды без пропущенных голов;
  • Джесси Лингард («Вест Хэм Юнайтед») — 3 гола, 1 результативная передача;
  • Рубен Невеш («Вулверхэмптон») — 3 гола, 1 результативная передача;
  • Рафинья («Лидс Юнайтед») — 2 гола, 1 результативная передача.

В голосовании участвуют болельщики, капитаны всех клубов АПЛ и экспертная группа. Результаты будут объявлены на следующей неделе.

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