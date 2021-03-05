Кроос: для многих людей я стал нацистом после критики в адрес Озила

Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос в прямом эфире в «инстаграме» рассказал о травле в соцсетях после критики в адрес хавбека Месута Озила, решившего завершить карьеру в сборной Германии.

«После чемпионата мира 2018 года я сказал, что мне не нравится то, как Месут Озил ушел из национальной сборной. Для многих тогда я стал нацистом. Блондин, голубые глаза, всё подходит под описание. Мне удалось это преодолеть. Сегодня любой может спрятаться за фейковым профилем в соцсетях, чтобы беспрепятственно оскорблять незнакомцев», — приводит слова Крооса Mundo Deportivo.

В 2018 году Кроос прокомментировал решение Озила завершить международную карьеру. «Озил заслуженно занимал своё место в сборной. Я много лет играл с Месутом и знаю, что он хороший парень. То, как он завершил международную карьеру, неправильно. В последнее время Озил допускал гораздо больше глупостей, чем приносил пользы», — сказал Кроос.



Напомним, перед началом ЧМ-2018 Озил сфотографировался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, за что подвергся критике в Германии.