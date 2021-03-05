У Азара случился рецидив травмы

У нападающего мадридского «Реала» Эдена Азара произошёл рецидив травмы мышцы левого бедра, сообщает Marca.
Азар может восстановиться к ответному матчу с «Аталантой», который состоится 16 марта. Впрочем, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не включит бельгийца в состав, если тот не будет полностью готов к матчу.
Игрок набирает форму в тренажёрном зале, занимаясь по индивидуальной программе. Планировалось, что восстановление после мышечной травмы у бельгийца займёт около месяца. Медики «Королевского клуба» прогнозировали, что к началу весны Эдену удастся присоединиться к общей группе.
В сезоне-2020/2021 Азар провёл за «Реал» восемь матчей в чемпионате Испании, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 50 млн.
- 5 марта 2021
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