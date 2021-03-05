Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

У Азара случился рецидив травмы

У Азара случился рецидив травмы
Футбол / Испания 0

У нападающего мадридского «Реала» Эдена Азара произошёл рецидив травмы мышцы левого бедра, сообщает Marca.

Азар может восстановиться к ответному матчу с «Аталантой», который состоится 16 марта. Впрочем, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не включит бельгийца в состав, если тот не будет полностью готов к матчу.

Игрок набирает форму в тренажёрном зале, занимаясь по индивидуальной программе. Планировалось, что восстановление после мышечной травмы у бельгийца займёт около месяца. Медики «Королевского клуба» прогнозировали, что к началу весны Эдену удастся присоединиться к общей группе.

В сезоне-2020/2021 Азар провёл за «Реал» восемь матчей в чемпионате Испании, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 50 млн.

Нападающий «Реала» Эден Азар восстанавливается после травмы дольше, чем планировалось
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021