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Футболист третьего дивизиона Гватемалы дисквалифицирован на 5 лет за удар арбитра по лицу

Футболист третьего дивизиона Гватемалы дисквалифицирован на 5 лет за удар арбитра по лицу
Футбол / Прочие турниры 0
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Футболист третьего дивизиона Гватемалы Эрик Энтони Гарсия, который выступает за «Сан-Лоренцо Джого Фут», был дисквалифицирован на пять лет за то, что ударил судью по лицу во время матча с «Тибуронес», сообщает ESPN. Также футболист будет вынужден заплатить денежный штраф в размере 109 евро.

На 72-й минуте арбитр встречи показал футболисту красную карточку. Сначала Гарсию удерживали товарищи по команде, но ему удалось подойти к судье и ударить его кулаком по лицу.

Инцидент на видео записал один из болельщиков на стадионе.

Ранее главный тренер «Алании» Спартак Гогниев был дисквалифицирован на восемь матчей за удар арбитра. на 95-й минуте встречи Гогниев получил красную карточку. Сразу же после финального свистка футболисты устроили массовую драку. В столкновении принимали участие главный тренер «Томи» Александр Кержаков и наставник «Алании» Гогниев, но их сдерживали помощники. Спартак вступил в стычку с арбитром и даже попал ему рукой в живот.

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