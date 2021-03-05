Бывший игрок «Олимпии» рассказал, почему Слуцкий сорвался и избил судью

Бывший игрок «Олимпии» Андрей Рябых рассказал, почему Леонид Слуцкий сорвался и избил судью, когда тренировал волгоградский клуб.



«Так это при мне и было. Представьте — нам по 17-18 лет. Играли против Саранска (клуб назывался «Светотехника». — Прим. «Чемпионата»), боролись с ними за выход в первую лигу. Судейство было, мягко говоря, неадекватным — нам поставили два «левых» пенальти.



Началась потасовка. Сначала между футболистами: мы что-то высказывали судье, а соперники за него заступались. Слово за слово… Леонид Викторович и побежал нас защищать. В его понятии мы ведь ещё дети были. Не сдержался — я думаю, что в силу возраста — и ударил судью. Всех разняли потом. Мы матч доиграли, причём с тем же самым судьёй», — сказал Рябых в эксклюзивном интервью для «Чемпионата».

«У меня было всё – не хватало мозгов». Слуцкий считал Рябых самым талантливым учеником Был капитаном юношеской сборной России и мог перейти в «Интер».