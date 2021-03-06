Пеле: Мбаппе может стать моим наследником

Легендарный бразильский нападающий Пеле высказался об игре французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
«Мбаппе может стать моим наследником, и я не шучу. «Я многое вижу в его способности играть со скоростью. Он форвард, который быстро думает. Когда приходит мяч, он уже знает, что делать, куда идти и как вести игру, чтобы найти лучшее решение. Это важные характеристики в сегодняшнем футболе», — приводит слова Пеле Marca со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Монако». Сперва нападающий присоединился к парижской команде на правах аренды, однако договор включал обязательный выкуп. В нынешнем сезоне Лиги 1 форвард принял участие в 23 матчах, в которых забил 18 голов и сделал 6 результативных передач. Также на его счету 5 голов и 3 результативные передачи в 6 играх в Лиге чемпионов.
- 6 марта 2021
-
04:38
-
04:19
-
03:56
-
03:37
-
03:17
-
02:39
-
02:20
-
02:02
-
01:47
-
01:00
-
00:39
-
00:38
-
00:25
- 5 марта 2021
-
23:58
-
23:38
-
23:36
-
23:07
-
22:55
-
22:36
-
22:25
-
21:59
-
21:43
-
21:31
-
21:28
-
21:19
-
21:15
-
21:07
-
20:43
-
20:32
-
20:26
-
20:19
-
20:08
-
19:44
-
19:25
-
19:23