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Галямин: «Крылья Советов» выйдут в РПЛ. Только случайность может помешать сделать это

Галямин: «Крылья Советов» выйдут в РПЛ. Только случайность может помешать сделать это
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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Заместитель генерального директора «Крылья Советов» Дмитрий Галямин выразил уверенность, что клуб выйдет в Российскую Премьер-Лигу.

«У «Крыльев» очень хороший коллектив. Я говорю это как человек со стороны, потому что пока мало времени находился внутри команды. Пока я больше занимался бумажными вопросами: познакомился с делами клуба.

Что касается команды, то у меня нет никаких сомнений, что «Крылья» выйдут в РПЛ. Только случайность может помешать сделать это. По качеству футбола «Крылья» — самая играющая команда ФНЛ», — цитирует Галямина «Комсомольская правда».

«Крылья Советов» набрали 58 очков и вышли на первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нижний Новгород» (58) — на втором месте. Самарцы обошли соперника по дополнительным показателям. В тройку лидеров турнира также входит московское «Торпедо» (54).

«Крылья Советов» вышли на 1-е место в ФНЛ, обыграв «Нижний Новгород»
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