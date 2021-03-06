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Терзич: матчи с «Баварией» показали, что «Боруссия» Д приблизилась к ней

Терзич: матчи с «Баварией» показали, что «Боруссия» Д приблизилась к ней
Футбол / Германия 0

Главный тренер дортмундской Боруссии Эдин Терзич поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура Бундеслиги с «Баварией».

«Всем известно, что «Бавария» обладает невероятным уровнем. Это самая успешная команда прошлого года. Но в обоих матчах в Бундеслиге и в Суперкубке Германии мы показали, что мы приблизились к ним. Те встречи решили детали.

Мы хотим показать на поле смелость и командный дух, и мы должны принять тот факт, что будут отрезки, в которых нам придется терпеть», – цитирует Терзича пресс-служба «Баварии».

Матч 24-го тура чемпионата Германии сезона-2020/2021 «Бавария» — «Боруссия» Д состоится сегодня, 6 марта, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Начало встречи — в 20:30 мск.

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