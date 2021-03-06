«Крылья Советов» разгромили «Чертаново» и сохранили первое место в ФНЛ

«Крылья Советов» разгромили «Чертаново» со счётом 5:0. Встреча 28-го тура ФНЛ состоялась на стадионе «Металлург» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым из Саранска.
На 15-й минуте счёт открыл защитник «Крыльев Советов» Владимир Полуяхтов. На 30-й минуте игрок обороны Никита Чернов удвоил преимущество. На 36-й минуте отличился нападающий Дмитрий Цыпченко. На 40-й минуте ворота «Чертаново» поразил полузащитник Антон Зиньковский. На 58-й минуте окончательный счёт установил нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. На 78-й минуте защитник «Чертаново» Константин Ляхов получил красную карточку.
«Крылья Советов» за 28 матчей набрали 61 очко и вышли на единоличное первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Чертаново» (23) – на 19-м месте.
- 6 марта 2021
-
16:53
-
16:48
-
16:41
-
16:40
-
16:30
-
16:25
-
16:23
-
16:21
-
16:17
-
16:11
-
16:10
-
16:02
-
16:01
-
16:00
-
15:55
-
15:53
-
15:51
-
15:49
-
15:40
-
15:23
-
15:11
-
15:06
-
14:59
-
14:53
-
14:46
-
14:34
-
14:23
-
14:19
-
13:59
-
13:55
-
13:53
-
13:42
-
13:25
-
13:24
-
13:20