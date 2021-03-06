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«Крылья Советов» разгромили «Чертаново» и сохранили первое место в ФНЛ

«Крылья Советов» разгромили «Чертаново» и сохранили первое место в ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Крылья Советов» разгромили «Чертаново» со счётом 5:0. Встреча 28-го тура ФНЛ состоялась на стадионе «Металлург» в Самаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Куликовым из Саранска.

На 15-й минуте счёт открыл защитник «Крыльев Советов» Владимир Полуяхтов. На 30-й минуте игрок обороны Никита Чернов удвоил преимущество. На 36-й минуте отличился нападающий Дмитрий Цыпченко. На 40-й минуте ворота «Чертаново» поразил полузащитник Антон Зиньковский. На 58-й минуте окончательный счёт установил нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. На 78-й минуте защитник «Чертаново» Константин Ляхов получил красную карточку.

«Крылья Советов» за 28 матчей набрали 61 очко и вышли на единоличное первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Чертаново» (23) – на 19-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 28-й тур
06 марта 2021, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 0
Чертаново
Москва
1:0 Полуяхтов – 15'   2:0 Чернов – 30'   3:0 Цыпченко – 36'   4:0 Зиньковский – 40'   5:0 Сергеев – 58'
Удаления: нет / Ляхов – 78'
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