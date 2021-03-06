Гайч, принадлежащий ЦСКА, впервые выйдет в основном составе «Беневенто»

В 26-м туре чемпионата Италии «Специя» принимает на своём поле «Беневенто». Матч пройдёт на стадионе Альберто Пикко в Специи. Старт встречи – в 17:00 мск. Её обслужит бригада арбитров во главе с Франческо Фурно. Нападающий «Беневенто» Адольфо Гайч, принадлежащий ЦСКА, впервые выйдет в основном составе.
Гайч арендован на шесть месяцев с возможностью продления на один год, если сыграет 50% матчей. «Беневенто» сможет выкупить права на Гайча за € 11 млн после истечения срока действия арендного соглашения. Итальянский клуб будет полностью выплачивать зарплату игроку.
Гайч стал игроком московского ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера аргентинского форварда составила € 8,5 млн. В нынешнем сезоне Гайч в 13 матчах Российской Премьер-Лиги отдал 1 результативную передачу.
- 6 марта 2021
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