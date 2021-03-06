Симеоне: ещё недавно все думали, что «Реал» и «Барселона» выбыли из чемпионской гонки

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча с «Реалом» в рамках 26-го тура испанского чемпионата.
«Чемпионская гонка в этом сезоне великолепна. Завтра встретятся две команды в похожих условиях, которые борются за первое место. Этот матч — за 3 очка, как и другие. Впереди еще много игр. «Атлетико» подходит к важнейшему отрезку в сезоне. Мы готовы к большим матчам.
Несколько игр назад все думали, что «Реал» и «Барселона» выбыли из чемпионской гонки, и посмотрите, где они сейчас. Мы знаем, что стать чемпионами будет очень непросто», — приводит слова Симеоне Marca.
«Атлетико» провёл 24 матча в чемпионате Испании, в которых набрал 58 очков, занимая 1-е место. У «Реала» — 25 игр и 53 очка, клуб идёт на 3-м месте. Мадридское дерби состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» завтра, 7-го марта, в 18:15 мск.
- 6 марта 2021
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