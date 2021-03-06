Судья Федотов: VAR просматривал момент с Жигулёвым, но Матюнин не увидел нарушения

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в начале второго тайма матча «Ротор» — «Химки» (0:0).

«На 49-й минуте надо было назначить пенальти в ворота «Ротора». Жигулёв наступил на голеностоп Мирзову, VAR просматривал момент, но Матюнин нарушения не увидел. А правильное решение – назначение 11-метрового удара и жёлтая Жигулёву», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» сыграл вничью с «Химками». Встреча проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде и завершилась со счётом 0:0.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Сереем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Роман Усачев и Дмитрий Березнев (оба — Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Артём Чистяков.