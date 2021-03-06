Привоз Джаки и ранний гол Обамеянга — в видеообзоре матча «Бёрнли» — «Арсенал»

В Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» состоялся стартовый матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Арсенал». Встреча завершилась вничью — 1:1.



Гости открыли счёт уже на шестой минуте матча — нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, получив передачу от Виллиана, сместился в центр и нанёс удар в ближний угол — мяч проскочил под рукой вратаря хозяев Ника Поупа.

Хозяева сравняли счёт на 39-й минуте матча — полузащитник «канониров» Гранит Джака, находясь в собственной штрафной, неудачно выбил мяч, попав в нападающего хозяев Криса Вуда, от бедра которого мяч залетел в ворота.

Видеообзор матча «Бёрнли» — «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» в 27 матчах набрал 38 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (30) — на 15-м месте.