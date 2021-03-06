Привоз Джаки и ранний гол Обамеянга — в видеообзоре матча «Бёрнли» — «Арсенал»

В Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» состоялся стартовый матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Арсенал». Встреча завершилась вничью — 1:1.
Гости открыли счёт уже на шестой минуте матча — нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, получив передачу от Виллиана, сместился в центр и нанёс удар в ближний угол — мяч проскочил под рукой вратаря хозяев Ника Поупа.
Хозяева сравняли счёт на 39-й минуте матча — полузащитник «канониров» Гранит Джака, находясь в собственной штрафной, неудачно выбил мяч, попав в нападающего хозяев Криса Вуда, от бедра которого мяч залетел в ворота.
Видеообзор матча «Бёрнли» — «Арсенал»
Лондонский «Арсенал» в 27 матчах набрал 38 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (30) — на 15-м месте.
- 6 марта 2021
-
21:30
-
21:11
-
21:11
-
21:08
-
21:01
-
20:54
-
20:39
-
20:39
-
20:39
-
20:27
-
20:21
-
20:17
-
20:06
-
19:58
-
19:52
-
19:44
-
19:35
-
19:34
-
19:23
-
19:23
-
19:19
-
19:02
-
19:00
-
18:53
-
18:43
-
18:28
-
18:28
-
18:26
-
18:26
-
18:05
-
17:57
-
17:55
-
17:53
-
17:45
-
17:38