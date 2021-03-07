«Манчестер Сити» подарил школам сотни ноутбуков, став частью акции «Компьютеры для детей»

«Манчестер Сити» приобрел сотни ноутбуков для детей, присоединившись к кампании Daily Mail «Компьютеры для детей», сообщает официальный сайт клуба.
Пакет пожертвований, который был разработан и профинансирован IT-отделом клуба и благотворительным фондом, поможет сотням детей продолжить обучение после того, как они вернутся в школы с карантина.
Пакеты состоят из ноутбуков Dell, к каждому из которых прилагается оборудование для выхода в интернет.
«В «Манчестер Сити» гордятся тесной связью с жителями Манчестера и, в особенности, с молодёжью города. Из-за пандемии нам пришлось искать другие способы связи с людьми, и акция «Компьютеры для детей» — прекрасный способ сделать это. Как отец двоих детей я понимаю важность технологий для молодёжи. Но также важно то, что многие попросту не имеют возможности приобрести такие ноутбуки, поэтому мы очень ради помочь как детям, так и школам», — сказал капитан клуба Фернандиньо.
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