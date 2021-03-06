Старфельт: «Зенит» — очень сильный соперник, но «Рубин» обыграл его в гостях

Защитник «Рубина» Карл Старфельт рассказал о подготовке казанской команды к матчу с «Зенитом».

«Мы вернулись в Турцию, здесь хорошие условия, у нас больше возможностей для плодотворной работы. В Казани холоднее и сложнее с полями. Так что здорово, что мы можем спокойно тренироваться здесь. «Зенит» — очень сильный соперник. Будет сложная игра, но у нас есть шансы добиться хорошего результата. Ведь мы обыграли «Зенит» в первом круге в гостях. У нас есть дисквалифицированные игроки, есть травмированные. Конечно, хорошо, когда в строю все футболисты, но с другой стороны это отличная возможность для других футболистов проявить себя в большой игре. Думаю, мы готовы к этому», — приводит слова Старфельта пресс-служба «Рубина».

«Рубин» готовился к матчу с «Зенитом» в Белеке (Турция). Матч состоится 8 марта.