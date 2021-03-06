Старфельт: «Зенит» — очень сильный соперник, но «Рубин» обыграл его в гостях

Защитник «Рубина» Карл Старфельт рассказал о подготовке казанской команды к матчу с «Зенитом».
«Мы вернулись в Турцию, здесь хорошие условия, у нас больше возможностей для плодотворной работы. В Казани холоднее и сложнее с полями. Так что здорово, что мы можем спокойно тренироваться здесь. «Зенит» — очень сильный соперник. Будет сложная игра, но у нас есть шансы добиться хорошего результата. Ведь мы обыграли «Зенит» в первом круге в гостях. У нас есть дисквалифицированные игроки, есть травмированные. Конечно, хорошо, когда в строю все футболисты, но с другой стороны это отличная возможность для других футболистов проявить себя в большой игре. Думаю, мы готовы к этому», — приводит слова Старфельта пресс-служба «Рубина».
«Рубин» готовился к матчу с «Зенитом» в Белеке (Турция). Матч состоится 8 марта.
- 7 марта 2021
-
00:37
-
00:34
-
00:08
- 6 марта 2021
-
23:57
-
23:46
-
23:42
-
23:28
-
23:24
-
23:18
-
23:06
-
23:05
-
22:59
-
22:48
-
22:43
-
22:37
-
22:29
-
22:25
-
22:23
-
22:20
-
22:09
-
22:05
-
21:54
-
21:51
-
21:36
-
21:36
-
21:30
-
21:11
-
21:11
-
21:08
-
21:01
-
20:54
-
20:39
-
20:39
-
20:39
-
20:27