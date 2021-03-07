Алекс Фергюсон: после кровоизлияния в мозг потерял голос, не мог произнести ни слова

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон рассказал о том, как потерял голос после кровоизлияния в мозг.



«Я потерял голос, просто не мог произнести ни слова. Это было ужасно, по-настоящему чудовищно. Я постоянно думал, вернётся ли моя память, смогу ли я снова заговорить», — приводит слова Фергюсона Manchester Evening News.



Напомним, 5 мая 2018 года Фергюсон перенёс операцию после кровоизлияния в мозг. Спустя три дня Фергюсон вышел из комы и пообщался с родственниками и друзьями, а 9 мая был переведён из отделения интенсивной терапии в стационар. В июне того же года бывший наставник «красных дьяволов» был выписан из больницы. 27 мая 2021 года состоится премьера документального фильма под названием «Сэр Алекс Фергюсон: никогда не сдавайся», посвященного жизни и работе специалиста.

Алекс Фергюсон: больше всего опасался потерять память, перенеся кровоизлияние в мозг