Алекс Фергюсон: после кровоизлияния в мозг потерял голос, не мог произнести ни слова

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон рассказал о том, как потерял голос после кровоизлияния в мозг.
«Я потерял голос, просто не мог произнести ни слова. Это было ужасно, по-настоящему чудовищно. Я постоянно думал, вернётся ли моя память, смогу ли я снова заговорить», — приводит слова Фергюсона Manchester Evening News.
Напомним, 5 мая 2018 года Фергюсон перенёс операцию после кровоизлияния в мозг. Спустя три дня Фергюсон вышел из комы и пообщался с родственниками и друзьями, а 9 мая был переведён из отделения интенсивной терапии в стационар. В июне того же года бывший наставник «красных дьяволов» был выписан из больницы. 27 мая 2021 года состоится премьера документального фильма под названием «Сэр Алекс Фергюсон: никогда не сдавайся», посвященного жизни и работе специалиста.
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