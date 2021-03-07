Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Алекс Фергюсон: после кровоизлияния в мозг потерял голос, не мог произнести ни слова

Алекс Фергюсон: после кровоизлияния в мозг потерял голос, не мог произнести ни слова
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон рассказал о том, как потерял голос после кровоизлияния в мозг.

«Я потерял голос, просто не мог произнести ни слова. Это было ужасно, по-настоящему чудовищно. Я постоянно думал, вернётся ли моя память, смогу ли я снова заговорить», — приводит слова Фергюсона Manchester Evening News.

Напомним, 5 мая 2018 года Фергюсон перенёс операцию после кровоизлияния в мозг. Спустя три дня Фергюсон вышел из комы и пообщался с родственниками и друзьями, а 9 мая был переведён из отделения интенсивной терапии в стационар. В июне того же года бывший наставник «красных дьяволов» был выписан из больницы. 27 мая 2021 года состоится премьера документального фильма под названием «Сэр Алекс Фергюсон: никогда не сдавайся», посвященного жизни и работе специалиста.

Алекс Фергюсон: больше всего опасался потерять память, перенеся кровоизлияние в мозг
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021