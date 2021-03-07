«Барселона» установила уникальное достижение в чемпионате Испании

В матче 26-го тура испанской Примеры «Барселона» переиграла «Осасуну». Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и завершилась со счётом 2:0. В составе победителей забивали Жорди Альба и Илаш Мориба.

Как сообщается в «твиттере» Gracenote Live, «Барселона» стала первым клубом в истории чемпионата Испании в составе которого в течение одного сезона забили сразу три футболиста, не достигшие 19-летнего возраста. В нынешнем сезоне за каталонцев забивали Ансу Фати в возрасте 17 лет, Педри (18 лет) и Мориба (18 лет).

«Барселона» в 26 матчах набрала 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» (28) находится на 13-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (58), который сыграл 24 матча.