«Барселона» установила уникальное достижение в чемпионате Испании

В матче 26-го тура испанской Примеры «Барселона» переиграла «Осасуну». Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и завершилась со счётом 2:0. В составе победителей забивали Жорди Альба и Илаш Мориба.
Как сообщается в «твиттере» Gracenote Live, «Барселона» стала первым клубом в истории чемпионата Испании в составе которого в течение одного сезона забили сразу три футболиста, не достигшие 19-летнего возраста. В нынешнем сезоне за каталонцев забивали Ансу Фати в возрасте 17 лет, Педри (18 лет) и Мориба (18 лет).
«Барселона» в 26 матчах набрала 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» (28) находится на 13-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (58), который сыграл 24 матча.
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