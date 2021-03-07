Клопп: «Ливерпуль» не будет жертвовать АПЛ ради Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не собирается жертвовать английской Премьер-лигой ради Лиги чемпионов.
«Мы играем с «Фулхэмом», а через 3 дня — с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов, и мы еще не вышли в следующий раунд. Я не могу думать о победе в ЛЧ сейчас, так как нам предстоит тяжелая игра в АПЛ.
Посмотрим, кто выйдет в воскресенье, а кто — в среду, но дело не в том, что мы прекратили бороться в Премьер-лиге. Этого не произойдёт никогда.
«Ливерпуль» слишком велик, множество фанатов во всём мире. Мы не играем за закрытыми дверями без камер, болельщики смотрят наши игры, и мы чувствуем ответственность. Мы должны отдавать всех себя в каждой игре ради победы», — приводит слова Клоппа Sky Sports.
На данный момент «Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 43 очка. От зоны Лиги чемпионов команда отстаёт на 4 очка.
- 7 марта 2021
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