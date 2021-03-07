«Динамо» обыграло «Тамбов»

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» переиграло «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 2:0.
На 38-й минуте гол забил форвард «Динамо» Вячеслав Грулёв. Арсен Захарян внешней выполнил передачу низом в штрафную между двух защитников, Грулёв резко развернулся к воротам и пробил точно в дальний угол. На 90-й минуте Никола Моро реализовал пенальти.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Ассистенты — Валентин Мурашов (Москва) и Максим Ковалев (Реутов). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).
«Динамо» в 21 матче набрало 36 очков и поднялось на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на 16-м месте.
- 7 марта 2021
-
18:53
-
18:53
-
18:46
-
18:43
-
18:31
-
18:26
-
18:05
-
18:00
-
17:55
-
17:53
-
17:45
-
17:44
-
17:35
-
17:33
-
17:18
-
17:05
-
16:53
-
16:37
-
16:33
-
16:24
-
16:16
-
16:07
-
16:01
-
15:58
-
15:33
-
15:22
-
15:21
-
15:15
-
15:06
-
14:40
-
14:39
-
14:19
-
14:12
-
13:57
-
13:56