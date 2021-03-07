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«Динамо» обыграло «Тамбов»

«Динамо» обыграло «Тамбов»
Футбол / РПЛ 0

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» переиграло «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 2:0.

На 38-й минуте гол забил форвард «Динамо» Вячеслав Грулёв. Арсен Захарян внешней выполнил передачу низом в штрафную между двух защитников, Грулёв резко развернулся к воротам и пробил точно в дальний угол. На 90-й минуте Никола Моро реализовал пенальти.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Ассистенты — Валентин Мурашов (Москва) и Максим Ковалев (Реутов). Резервный рефери — Андрей Фисенко (Владивосток).

«Динамо» в 21 матче набрало 36 очков и поднялось на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на 16-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
07 марта 2021, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Тамбов
Тамбов
1:0 Грулёв – 38'   2:0 Моро – 90' (пен)
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