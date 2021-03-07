Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» на последних минутах вырвал ничью в матче с «Атлетико». Голы — Суарес и Бензема

«Реал» на последних минутах вырвал ничью в матче с «Атлетико». Голы — Суарес и Бензема
Футбол / Испания 0

В матче 26-го тура чемпионата Испании сезона-2020/2021 «Атлетико» принимал «Реал». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 1:1.

Первый гол в матче был забит на 15-й минуте. Его автором стал нападающий «Атлетико» Луис Суарес, реализовавший выход один на один с Тибо Куртуа. Ассистировал уругвайцу Маркос Льоренте.

«Реал» сравнял счёт на 88-й минуте. Гол забил Карим Бензема, которого вывел на пустые ворота бразильский полузащитник Каземиро. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. Ассистенты — Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери — Альваро Лопес Парра.

«Атлетико» в 25 матчах набрал 59 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский «Реал» (54) — на 3-м месте. Между ними, на 2-м месте, расположилась «Барселона» (56).

Испания - Примера. 26-й тур
07 марта 2021, воскресенье. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Суарес – 15'   1:1 Бензема – 88'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021