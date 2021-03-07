«Реал» на последних минутах вырвал ничью в матче с «Атлетико». Голы — Суарес и Бензема

В матче 26-го тура чемпионата Испании сезона-2020/2021 «Атлетико» принимал «Реал». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась со счётом 1:1.

Первый гол в матче был забит на 15-й минуте. Его автором стал нападающий «Атлетико» Луис Суарес, реализовавший выход один на один с Тибо Куртуа. Ассистировал уругвайцу Маркос Льоренте.

«Реал» сравнял счёт на 88-й минуте. Гол забил Карим Бензема, которого вывел на пустые ворота бразильский полузащитник Каземиро. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандесом. Ассистенты — Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный рефери — Альваро Лопес Парра.

«Атлетико» в 25 матчах набрал 59 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский «Реал» (54) — на 3-м месте. Между ними, на 2-м месте, расположилась «Барселона» (56).