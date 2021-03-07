Федун: «Краснодар» очень комфортная для нас команда. Сегодня могло быть и 8:2, и 10:3

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу в матче с «Краснодаром» (6:1).
«Как говорил Черномырдин, царствие ему небесное: «никогда такого не было и вот опять». Ради таких моментов и стоит заниматься футболом. И надо сказать, конечно, что «Краснодар» очень комфортная команда для нас. Они сами играют и нам дают, вы сегодня видели, что футболисты, которые у нас есть, проявили лучшие качества. Могло быть 8:2 и 10:3, но результат — наша победа.
Могло быть что угодно, а у нас было сколько моментов до того, как Жиго вынес из пустых ворот? А не вынеси они из своих ворот? Надо посмотреть статистику, думаю, что коэффициент ожидаемых голов будет 10:3 или 10:4. Мы по-любому переиграли. Да, в футболе нужна удача и сегодня она была на нашей стороне», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 7 марта 2021
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