«Это позор!» Виктор Классон — о разгромном поражении «Краснодара» в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал поражение в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:6).

«Проиграть с таким счётом для нас — это позор! Мы не ожидали такого исхода. Приехали в Москву выигрывать. С таким результатом я в своей карьере ещё не сталкивался.

Проблема реализации — не главная проблема нашей команды. Главная проблема — наша оборона. Мы мало забили, но много пропустили. Шесть голов. И могли пропустить ещё шесть. Мы не оборонялись всей командой. Не было слаженности и сосредоточенности в обороне. Мы не играли в обороне как команда. Вот наша проблема.

Не хватало ли нам Берга? Нам очень недостаёт нашего нападающего. Но с ним или без него мы не должны пропускать шесть мячей. Это непозволительно. К тому же в этой игре травму получил Ари. Ситуация обостряется ещё сильнее. Мы всё ещё отличная команда, мы играем достаточно хорошо, но, несмотря на всё это, проигрываем», — приводит слова Классона «Матч ТВ».