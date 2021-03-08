Моуринью: в перерыве я сказал, что рад пропущенному голу. Игроки думали, что я сошёл с ума

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал победу «шпор» в матче 27-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (4:1).



«Когда пропускаешь на последней минуте первого тайма, часто происходит так, что ты заходишь в раздевалку с плохим настроением и начинаешь второй тайм, сожалея о пропущенном голе. Но то, как моя команда начала второй тайм, показывает, что сейчас „Тоттенхэм“ доволен собой, играет лучше, не чувствует негативного давления. Это была хорошая неделя для нас. На следующей неделе у нас будет важнейший матч в Лиге Европы и дерби с «Арсеналом». Нет ничего лучше, чем набрать все девять очков на этой неделе.



В перерыве я сказал игрокам, что очень рад пропущенному голу. Они думали, что я сошёл с ума. Это было подтверждением для игроков, что если вы теряете контроль и начинаете сдавать, то они сделают один, два, три навеса, и удержать ворота на замке будет трудно.



Счет 1:1 поставил нас в положение, в котором мы должны были идти вперёд. Из-за пропущенного гола в конце первого тайма всё шло так: 2:1, 3:1, а не 2:1 и отход назад. Думаю, я передал это чувство игрокам. Они были расслаблены и настроены оптимистично», — цитирует португальца BBC.

Победный гол «шпор» в матче с «Кристал Пэлас»

Подопечные Жозе Моуринью набрали в 27 матчах 45 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (34) — на 13-м месте (после 28 встреч).